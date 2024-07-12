Угаров поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок России, в котором петербуржцы сыграют против «Краснодара».

— Очень интересно посмотреть, в каком составе «Зенит» выйдет на матч за Суперкубок — когда в команде 30 человек, есть, из кого выбирать. Главное, чтобы Семак с этим разобрался, народу-то много, важно не ошибиться. Интересно посмотреть, как проявят себя новички, если будут играть. Особенно на Глушенкова, который был в прошлом году лучшим ассистентом РПЛ. И я думаю, что тренерский штаб сразу даст шанс в воротах Евгению Латышонку.

— Сразу в первом матче?

— Да, а зачем тогда его брали? Сыграть один матч в конце сезона и получить медаль?

— Кто будет более мотивирован в этой игре?

— «Зенит» в год столетия клуба наверняка опять захочет выиграть все, сделать так называемый «требл». И они все для этого сделают. Для «Краснодара» этот трофей может быть первым вообще в истории. Хотя у меня ощущение, что в этом сезоне команда не сможет попасть даже в тройку. Первое место — понятно у кого. А второе и третье место будут делить «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, я думаю, — цитирует Угарова «РБ Спорт».