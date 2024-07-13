Тубич: «Хочется, чтобы Галицкий поднял уже над головой долгожданный трофей»

ЭЭкс-игрок «Краснодара» Неманья Тубич в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Хочется, чтобы Галицкий поднял уже над головой долгожданный трофей. В рамках одного матча, конечно, есть шансы обыграть «Зенит», каким бы сильным он не был. Видел, что вернулись Смолов и Газинский. Это опытные футболисты, у которых есть авторитет в команде. Они же — легенды южан. Юра всю свою карьеру играл за «быков». Для Федора «Краснодар» — один из любимых клубов. Допускаю, что они вернулись, чтобы красиво завершить карьеру», — сказал Тубич «СЭ».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене». Начало матча — в 20.30 мск.