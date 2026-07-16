Оливейра — о матче со «Спартаком» за Суперкубок: «Зенит» настраивается на принципиального соперника»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал матч против «Спартака» за Суперкубок России.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

— Команда в хорошем состоянии, но многое определяется в первом официальном матче. На сборах все старались, все выполнили те работы, которые мы предлагали. Будем надеяться, что в субботу все получится. Все футболисты прекрасно понимают важность этого матча. Тем более это наш принципиальный соперник — все настраиваются и готовятся. Эта игра в целом не отличается от другой, но за нее дают кубок. Те футболисты, которые никогда не выигрывали Суперкубок, имеют дополнительную мотивацию.

— Как идет адаптация новичков?

— Мы стараемся сейчас как можно больше разговаривать с новичками о системе и принципах нашей игры. Аугусто все хорошо понимает, он дисциплинированный бразилец. Фелипе — суперпрофессионал. Он производит очень хорошее впечатление. Нам нравится, как он воспринимает информацию и вписывается в наш тренировочный процесс.

— Все ли игроки здоровы?

— Только Дуглас Сантос и Луис Энрике у нас отсутствуют. Других потерь нет.