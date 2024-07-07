Тимощук оценил готовность «Зенита» к матчу за Суперкубок России

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил готовность петербургской команды к матчу за Суперкубок России-2024 против «Краснодара».

Встреча пройдет 13 июля в Волгограде.

«Учитывая те физические показатели, которые мы получаем от футболистов, тестирование, игроки все приехали в достаточно хорошем состоянии. Видно, что многие из них готовились и к физической работе. Поэтому думаю, что к матчу на Суперкубок, может быть, будем не в супероптимальном состоянии, но к началу чемпионата, думаю, все будут уже полностью готовы», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

В летнее межсезонье «Зенит» принимает участие в Летнем Кубке. Матчи товарищеского турнира проходят в Санкт-Петербурге.

В прошлом году обладателем Суперкубка России стал «Зенит», обыгравший ЦСКА по серии пенальти.