Тарпищев: «Если бы «Спартак» не поехал на Суперкубок, это было бы как минимум некрасиво»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление «Спартака» об отказе бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Возмущения «Спартака» больше из-за эмоций, а не из-за хайпа. Суперкубок — долгожданный матч, который они слишком давно не играли, в отличие от «Зенита». Но оснований у них не было не соглашаться, потому что регламент не нарушен, РФС имеет право принимать такие решения. Если бы «Спартак» не поехал на Суперкубок, это было бы как минимум некрасиво. Я считаю, что столько высказываний было из-за эмоционального фона. Конечно, им хотелось бы, если был бы жребий, играть на своем поле против «Зенита», — сказал Тарпищев «СЭ».

Матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.