Тарасов поздравил "Локомотив" с победой в Суперкубке

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил железнодорожников с победой в Олимп-Суперкубке России. Красно-зеленые вырвали победу у "Зенита" (3:2).

– Поздравляю "Локо" с победой в Суперкубке! Был на стадионе, болел за ребят, безумно рад за то что получилось вырвать долгожданный титул. Спасибо большое болельщикам за внимание! – написал Тарасов в своем Instagram.

Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).