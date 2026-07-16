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Суперкубок России, Зенит — Спартак: дата и время начала матча, где смотреть 18 июля 2026

«Зенит» и «Спартак» будут играть в матче за Суперкубок России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Зенит» и «Спартак» встретятся в Суперкубке России в субботу, 18 июля. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
Спартак

В сезоне-2025/26 «Зенит» одержал победу в чемпионате России, а «Спартак» выиграл FONBET Кубок России. По ходу сезона клубы дважды встречались в премьер-лиге и один раз — в Кубке. Игра РПЛ в Москве завершилась со счетом 2:2, в Санкт-Петербурге победу со счетом 2:0 одержал «Зенит». В кубковом матче основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти победили москвичи (7:6).

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