«Зенит» и «Спартак» будут играть в матче за Суперкубок России

«Зенит» и «Спартак» встретятся в Суперкубке России в субботу, 18 июля. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

Суперкубок России. Финал.

18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В сезоне-2025/26 «Зенит» одержал победу в чемпионате России, а «Спартак» выиграл FONBET Кубок России. По ходу сезона клубы дважды встречались в премьер-лиге и один раз — в Кубке. Игра РПЛ в Москве завершилась со счетом 2:2, в Санкт-Петербурге победу со счетом 2:0 одержал «Зенит». В кубковом матче основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти победили москвичи (7:6).