Стало известно время начала матча за Суперкубок России

РФС сообщил время начала матча за OLIMPBET Суперкубок России.

Игра начнется в 20.30 по московскому времени. Матч пройдет в Волгограде 13 июля. За трофей поборются «Зенит», ставший чемпионом России и обладателем FONBET Кубка страны, и «Краснодар», занявший второе место в РПЛ.

Продажа билетов стартует в среду, 26 июня.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В 2023 году команда Сергея Семака обыграла ЦСКА (0:0, пенальти 5:4).