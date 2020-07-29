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Стало известно время начала матча за Суперкубок России

20:33
Суперкубок России. Фото Тинькофф РПЛ.
Суперкубок России. Фото Тинькофф РПЛ.
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Матч за Олимп-Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив», который состоится 7 августа, начнется в 19.00 по московскому времени, сообщает официальный сайт РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч покажет «Первый канал».

Часть билетов будет выделена клубам-участникам для реализации среди болельщиков. Дата старта продаж будет анонсирована дополнительно.

В сезоне 2019/20 «Зенит» стал чемпионом Тинькофф РПЛ и победителем Олимп-Кубка России, «Локомотив» занял второе место в Тинькофф РПЛ.

В 2019-м команды разыгрывали Суперкубок страны на «ВТБ Арене» в Москве, и победу со счетом 3:2 одержали железнодорожники.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25223.html

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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