Стало известно время начала матча за Суперкубок России
20:33
Матч за Олимп-Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив», который состоится 7 августа, начнется в 19.00 по московскому времени, сообщает официальный сайт РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч покажет «Первый канал».
Часть билетов будет выделена клубам-участникам для реализации среди болельщиков. Дата старта продаж будет анонсирована дополнительно.
В сезоне 2019/20 «Зенит» стал чемпионом Тинькофф РПЛ и победителем Олимп-Кубка России, «Локомотив» занял второе место в Тинькофф РПЛ.
В 2019-м команды разыгрывали Суперкубок страны на «ВТБ Арене» в Москве, и победу со счетом 3:2 одержали железнодорожники.
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