Стало известно время начала матча за Суперкубок России

Матч за Олимп-Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив», который состоится 7 августа, начнется в 19.00 по московскому времени, сообщает официальный сайт РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч покажет «Первый канал».

Часть билетов будет выделена клубам-участникам для реализации среди болельщиков. Дата старта продаж будет анонсирована дополнительно.

В сезоне 2019/20 «Зенит» стал чемпионом Тинькофф РПЛ и победителем Олимп-Кубка России, «Локомотив» занял второе место в Тинькофф РПЛ.

В 2019-м команды разыгрывали Суперкубок страны на «ВТБ Арене» в Москве, и победу со счетом 3:2 одержали железнодорожники.