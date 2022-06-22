Стало известно время начала матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля. Время начала матча — 19.00 (мск), сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

22 июня московский «Спартак» отказался бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита», который пройдет в Санкт-Петербурге.

При этом в клубе заявили, что процедура выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок была «непрозрачной и далекой от принципов честной игры».