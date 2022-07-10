Стало известно, сколько заработала группа «Би-2» за выступление на Суперкубке России

Группа «Би-2» заработала более 50 тысяч евро за выступление на Суперкубке России

Стала известна сумма, которую заработала группа «Би-2» за выступление после матча за Суперкубок России по футболу «Зенит» — «Спартак» (4:0).

Гонорар группы составил 50 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Образ будущего». Также группе компенсировали расходы на дорогу до Санкт-Петербурга и ночь в отеле «Four Seasons».

При этом в «Би-2» заявили, что все доходы от выступления будут направлены на благотворительность.

Матч за Суперкубок России состоялся вчера, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После игры солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева «Би-2») выступил перед болельщиками в шарфе «Спартака».