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Сегодня, 09:58

Стало известно, сколько заработала группа «Би-2» за выступление на Суперкубке России

Группа «Би-2» заработала более 50 тысяч евро за выступление на Суперкубке России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева «Би-2»).
Фото ФК «Спартак»

Стала известна сумма, которую заработала группа «Би-2» за выступление после матча за Суперкубок России по футболу «Зенит» — «Спартак» (4:0).

Гонорар группы составил 50 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Образ будущего». Также группе компенсировали расходы на дорогу до Санкт-Петербурга и ночь в отеле «Four Seasons».

При этом в «Би-2» заявили, что все доходы от выступления будут направлены на благотворительность.

Матч за Суперкубок России состоялся вчера, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После игры солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева «Би-2») выступил перед болельщиками в шарфе «Спартака».

Источник: https://t.me/obrazbuduschego2/10491

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
19
12
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