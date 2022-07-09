«Спартак» сыграет с «Зенитом» в форме с автографом Федора Черенкова

«Спартак» показал форму, в которой команда сыграет в матче за Суперкубок России против «Зенита».

Красно-белые выйдут на поле в футболках с автографом бывшего полузащитника команды Федора Черенкова.

Черенков — воспитанник «Спартака», он выступал за команду всю карьеру, за исключением второй половины 1990 года, когда он играл за французский «Ред Стар». В составе красно-белых полузащитник трижды становился чемпионом СССР, а также по одному разу выигрывал чемпионат и Кубок России. 4 октября 2014 года Черенков скончался в возрасте 55 лет.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 (мск).