«Спартак» роликом из «Ералаша» обыграл ситуацию с матчем за Суперкубок против «Зенита»

«Спартак» выложил новый ролик в социальных сетях, в котором были использованы кадры из «Ералаша».

На этот раз видео было посвящено ситуации с матчем за Суперкубок России-2022.

На видео показаны два мальчика, один из которых есть мандарин и не угощает друга. Тот его укоряет: «Если бы у меня был мандарин, я бы им обязательно поделился». На что получает ответ: «Да, жаль, что у тебя нет мандарина».

22 июня московский «Спартак» отказался бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита», который пройдет в Санкт-Петербурге.

При этом в клубе заявили, что процедура выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок была «непрозрачной и далекой от принципов честной игры».

Ранее «Спартак» представил календарь матчей чемпионата России по футболу роликом из «Ералаша».