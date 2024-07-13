Смородская: «Не знаю, каким местом «Локомотив» думал, продавая Глушенкова»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).

— Матч был интересный, живой, скоростной, — приводит слова Смородской «РБ Спорт». — Мне понравилось, обе команды показали открытый футбол. Очень жаль, что Глушенкова продали из «Локомотива». Не знаю, чем «Локомотив» думает, каким местом.

— Показал ли «Зенит» чемпионскую игру?

— «Зенит» играет в хороший, настоящий, современный футбол. Вы же смотрите чемпионат Европы, и я смотрю. Мне нравится «Зенит» даже при том, что есть, с чем сравнить.

— Как отнеслись к истории с Глушенковым и клоунами?

— Это какая-то находка зенитовского пиара, не знаю, насколько она удачная.

— Думаете, это не инициатива самого игрока?

— Нет, конечно, это сто процентов.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.