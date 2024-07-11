Семак: «Говорить о том, что игроки «Зенита» находятся в хорошей форме, не стоит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физической готовности игроков к матчу за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара».

«Что касается предстоящего матча, очень сложно предположить, как он сложится, поскольку не хватает игровой практики. Далеко не все сыграли полноценный матч. Говорить о том, что команда находится в хорошей форме, не стоит. Но на сегодняшний день она в достаточно функциональном состоянии для того, чтобы большинство игроков сыграли по 90 минут», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 мск.