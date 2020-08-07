Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча за Олимп — Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1) оценил игру дебютанта питерцев Деяна Ловрена.

— Как вам игра Ловрена?

— Деян смотрелся очень хорошо. Хотя не так просто было начинать в новом клубе без контрольных матчей, нужно еще сыграться. Но Деян — умный игрок.

— Сегодня еще днем был неясен формат проведения матча — овертайм, количество замен. Это как-то влияло на подготовку к матчу?

— Если бы был овертайм мы, может быть, раньше сделали бы замены. Но мы держим в уме подготовку к следующему матчу. Может быть, пропущенный мяч внес коррективы — отсюда более поздние заметны. Но те, кто вышел, сыграли хорошо. Если бы Ригони забил, было б вообще замечательно.

— Дзюба новый капитан команды. Кто это решал — вы или футболисты? И правильно я понимаю, что вице-капитаном стал Оздоев, ведь Дзюба ему передал повязку? Почему он?

— Дзюба — мое решение. На этот матч он вышел капитаном, а, что касается сезона, то посмотрим. Оздоев получил повязку, потому что он давно уже в команде. Да, можно было передать Кержакову, но он был далеко. В любом случае Магомед заслужил повязку отношением к делу — и за гол, и за работу. (Гоша Чернов)