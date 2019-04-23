Сергей Прядкин: "Матч за Суперкубок планируем провести именно на "Динамо"

Президент РПЛ Сергей Прядкин – о календаре на финиш этого сезона и о Суперкубке в начале сезона следующего. 30-й тур чемпионата России-2018/19 пройдет в воскресенье, 26 мая

– У руководства УК "Динамо", которая занимается стадионом в Петровском парке, есть серьезные планы на проведение матча 30-го тура, в котором бело-голубые встретятся с "Арсеналом", – говорит Прядкин. – Если поле будет подготовлено должным образом, если его примет комиссия, матч пройдет в Петровском парке. Это важно и для лиги – мы планируем проведением матча за Суперкубок именно на арене "Динамо", и матч открытия для обновленной арены – серьезная проверка. (Сергей Егоров)