Президент РПЛ Сергей Прядкин в перерыве матча за Олимп — Суперкубок России рассказал о регламенте премьер-лиги.

— Что будет с регламентом нового сезона РПЛ?

— Мы постараемся выдержать тот регламент, который был принят. У нас было сложное собрание, потому что клубы выступили с инициативами, касающихся аренд, влияния третьих сторон и так далее. Но регламент надо стараться его выдерживать. Была встреча с Роспотребнадзором, на которой было сказано — реально мы должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляет нам Правительство страны. Об этом и президент УЕФА Александер Чеферин говорил. Если ужесточения будут, то будем вводить изменения. Если нет — будем действовать по регламенту. (Гоша Чернов)