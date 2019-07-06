Семин взял третий трофей после 70-летия

В день матча за Олимп-Суперкубок России с "Зенитом" главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину исполнилось 72 года и 56 дней. Он выиграл третий трофей после преодоления 70-летнего рубежа (2018-м был чемпионат, в 2019-м – Кубок) и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней. (Кирилл Бурдаков)
Самые возрастные тренеры – обладатели внутрироссийских трофеев
|
Тренер
|
Дата рождения
|
Клуб
|
Трофей
|
Дата финала
|
Возраст
|
Константин Бесков
|
18.11.1920
|
Динамо
|
Кубок
|
14.06.1995
|
74 года 208 дней
|
Юрий Семин
|
11.05.1947
|
Локомотив
|
Суперкубок
|
06.07.2019
|
72 года 56 дней
|
Юрий Семин
|
11.05.1947
|
Локомотив
|
Кубок
|
22.06.2019
|
72 года 11 дней
|
Юрий Семин
|
11.05.1947
|
Локомотив
|
Чемпионат
|
05.05.2018
|
70 лет 359 дней
|
МирчаЛуческу
|
29.07.1945
|
Зенит
|
Суперкубок
|
14.07.2016
|
70 лет 351 день
|
Юрий Семин
|
11.05.1947
|
Локомотив
|
Кубок
|
02.05.2017
|
69 лет 356 дней
|
Анатолий Бышовец
|
23.04.1946
|
Локомотив
|
Кубок
|
27.05.2007
|
61 год 34 дня
|
Дик Адвокат
|
27.09.1947
|
Зенит
|
Суперкубок
|
09.03.2008
|
60 лет 164 дня
|
Дик Адвокат
|
27.09.1947
|
Зенит
|
Чемпионат
|
11.11.2007
|
60 лет 45 дней
|
Курбан Бердыев
|
25.08.1952
|
Рубин
|
Суперкубок
|
14.07.2012
|
59 лет 324 дня