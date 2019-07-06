Семин взял третий трофей после 70-летия

В день матча за Олимп-Суперкубок России с "Зенитом" главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину исполнилось 72 года и 56 дней. Он выиграл третий трофей после преодоления 70-летнего рубежа (2018-м был чемпионат, в 2019-м – Кубок) и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней. (Кирилл Бурдаков)

Самые возрастные тренеры – обладатели внутрироссийских трофеев