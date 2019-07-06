Семин считает, что претензии болельщиков надо услышать

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу в Олимп-Суперкубке России. Железнодорожники обыграли "Зенит" со счетом 3:2.

– До 35-й минуты фанаты молчали из-за конфликта с руководством клуба. Как вы к этому отнеслись?

– Не знаю, почему они молчали. Наверное, у них есть для этого какие-то основания. Мы должны друг друга слышать. Потому что играем для наших преданных болельщиков, они для нас – главное. Посмотрите, как футболисты ради них бьются. 9 июля у нас будет вручение медалей и встреча с болельщиками. Их претензии тоже надо слышать.

– Алексей Миранчук забил оба гола после того, как на поле вышел Эдер и поменялись его функции. Как именно?

– Да, функции поменялись. Нам нужно было вносить изменения, мы проигрывали 1:2. Нам показалось, что, если после выхода Эдера Алексей останется в центральной позиции, там будет слишком большая скученность игроков. Поэтому мы перевели его в правую сторону, где с его ударной левой ногой хорошо атаковать, уходя с фланга в середину. Для него безразлично, на какой из этих позиций играть, и он фантастически использовал роль, которая ему предоставилась. Это изменение имело большое значение.

– Сегодня у "Локомотива" в нападении сыграли все, кто мог. Если посмотреть на скамейку запасных, выйти больше было практически некому.

– У нас больше никого нет. Что ж, те, кто был, сегодня сражались и победили! ​(Игорь Рабинер)

"Локомотив" обыграл "Зенит" благодаря дублю Алексея Миранчука и стал обладателем Суперкубка России