Семин рассказал, что говорил игрокам "Локо" при счете 1:2 в пользу "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу в Олимп-Суперкубке России. Железнодорожники обыграли "Зенит" со счетом 3:2.

– Что вы при счете 1:2 чувствовали и говорили игрокам?

– То, что мы потеряли инициативу. План, который у нас был, перестал работать, потому что контратакующая игра уже не получалась. Мы должны были переходить на позиционные атаки, для чего произвели отдельные перестановки. Игроки – просто молодцы, особенно Алексей (Миранчук, – Прим. И.Р.), который провел фантастический матч.

– Иногда создавалось впечатление, что против Дзюбы использовалась персональная опека.

– Это не так. К кому Дзюба приходил, тот его и брал. Тем не менее Артем сделал свое дело, был участником забитых мячей.

– Команда здорово выглядела физически. Можете сказать, что сегодня она на своем пике?

– Нет. (Игорь Рабинер)

"Локомотив" обыграл "Зенит" благодаря дублю Алексея Миранчука и стал обладателем Суперкубка России