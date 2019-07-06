Семин отметил важность победы над очень сильно укомплектованным "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу в Олимп-Суперкубке России. Железнодорожники обыграли "Зенит" со счетом 3:2.

– Спасибо за идеально организованный матч на прекрасном стадионе, – сказал Семин. – Когда-то я сам играл на старой арене "Динамо". А для "Локомотива" это счастливый стадион. Здесь мы стали чемпионами в 2002 году, здесь выиграли два или три Кубка России. Сегодня обе команды показали интересный и хороший футбол, болельщики, думаю, были довольны, хотя наши – больше (улыбается).

– Самоотдача вашей команды впечатлила. Так хотели отомстить "Зениту", отобравшему у вас в прошлом сезоне золото?

– Мы не помним о том, что было вчера. А сегодня разыгрывался первый приз в российском чемпионате. Бились и за него, и за себя, и за то, что мы должны находиться на уровне в нашей компании РЖД. Можно было еще прибавить!

– После возвращения в "Локомотив" вы выиграли чемпионство и два Кубка России, а вот в Суперкубках потерпели два поражения в овертаймах. Насколько принципиально лично для вас было пополнить коллекцию призов?

– Из поражений всегда нужно извлекать победы. Тем более важно выиграть у "Зенита", очень сильно укомплектованного. Мы счастливы, что победили. А принципиален для меня любой матч.

– Оцените игру новичков, в частности, Мурило.

– Вся команда была хороша. Отдельно мы оценим их у себя в Баковке, в комнате для теории. Что касается Мурило, то, раз он играет, значит, я им доволен. Мурило – игрок нашей команды. Будем работать! А остальное зависит от него. (Игорь Рабинер)

"Локомотив" обыграл "Зенит" благодаря дублю Алексея Миранчука и стал обладателем Суперкубка России