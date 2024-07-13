Семак выиграл 13-й трофей на посту главного тренера «Зенита»

«Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России-2024.

Возглавляющий петербургскую команду Сергей Семак завоевал 13-й трофей вместе с сине-бело-голубыми. Во главе «Зенита» 48-летний специалист 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 5 раз — Суперкубок России.

Семак возглавляет питерскую команду с 2018 года. 28 мая сразу после победы над «Ростовом» в 30-м туре РПЛ сезона-2023/24 он подписал новый контракт с «Зенитом» на пять лет.