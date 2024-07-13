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13 июля, 23:55

Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

— Благодарю наших болельщиков, которые создали очень классную атмосферу. Мы рады, что смогли порадовать наш город и болельщиков по всей стране. Что касается матча, то первый тайм был очень хороший: много забили, контролировали ход матча, мало, что позволяли сопернику. Во втором тайме качество игры ухудшилось. Игра была достаточно нервозная. Только забили и сразу пропустили. Забили четвертый и снова пропустили. Отрыв в два мяча отыгрывается. Поэтому непростая концовка была. Тем не менее, такие матчи нравятся болельщикам. Несмотря на напряжение, интрига до последних минут. Мы немного порадуемся и будем готовиться к началу чемпионата.

— Как вам антураж? Газон? Стадион?

— Прекрасный город и стадион. Газон не на отлично, но поле хорошее. Вполне подходит для того, чтобы играть в хороший футбол. Было достаточно жарко, поэтому газон непросто содержать в идеальном состоянии. Мы всегда рады приезжать в Волгоград. Это футбольный город. Такие матчи проходят сейчас не так часто.

— Как находите мотивацию и как настраиваете футболистов?

— Мы ориентируемся на свою работу. Мы трудимся и работаем. Если мы того заслуживаем, то мы и побеждаем. Надеюсь, сегодня мы заслужили победу. Играли, на мой взгляд, лучше и заслуженно победили, — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы выиграли титул в пятый раз кряду.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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