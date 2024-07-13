Семак — о реакции Клаудиньо на замену: «Никаких проблем нет, ему хочется играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал реакцию полузащитника Клаудиньо на замену в матче за OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).

«Никаких проблем нет. Конечно, Клаудиньо расстроился, что его заменили, ему хочется играть. Но он руку пожал, нет никаких проблем. Сейчас он веселый. Это нормально, что игрок переживает. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки. И Клаудиньо не все время тренировался, и Вендел подвержен травмам. По возможности попытались их сохранить», — сказал Семак после матча.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.