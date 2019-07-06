Семак отметил, что у него было много вопросов к судьям по ходу матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение в матче Олимп-Суперкубка России против "Локомотива" (2:3).

– Сложная игра, первая официальная. Много ошибались. Пропустив три мяча, сложно расчитывать на победу. Будем разбираться и готовиться к первой игре Премьер-лиги. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем "Локомотив" с победой. Для нас это хороший матч, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.



– Насколько комфортно начинать сезон, учитывая, что ближайшая игра чемпионата уже через неделю, а обе команды выглядели прилично.



– Не могу сказать, что обе выглядели прилично. Были большие разрывы в переходах. Чувствовалось, что это первый матч. Состояние тоже у всех игроков разное. Времени не так много было на подготовку, но обе команды хотели победить. Создавали много моментов, игра смотрелась с точки зрения болельщиков. Что касается матчей чемпионата, то должны учесть все ошибки и дальше смотреться лучше.



– Как изменилась ситуация с выходом Ерохина? И прокомментируйте игру Лунева. Показалось, что в моментах с первым и третьим голами он мог выручать.

– Мне тоже так показалось, но более конкретно посмотрим. Что касается замены Нобоа на Ерохина, игра была достаточно сложная. Саша во втором тайме смотрелся неплохо абсолютно, что касается объема работы и единоборств. В целом вопросы не только к игрокам центра поля, потому что играли и в обороне, и в атаке не так, как хотелось бы.



– Лунев часто пропускает в ближний. Это проблема?

– Проблема в том, что вообще пропускает. В вопросе виноват или нет – разберемся позже. Но проигрывает вся команда, а не один игрок.



– Были вопросы к судейству?

– Были. Ждем ВАР. Вопросы к судьям были, причем достаточно много.

"Локомотив" обыграл "Зенит" благодаря дублю Алексея Миранчука и стал обладателем Суперкубка России