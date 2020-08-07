Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил клуб с победой в Олимп-Суперкубке России. Петебуржцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одолели «Локомотив» (2:1).

«Семак — номер один», — написал Виллаш-Боаш в комментариях к посту «Зенита» в Instagram.

«Спасибо, Андре!» — поблагодарили португальца сине-бело-голубые.