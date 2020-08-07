«Семак — номер один». Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке
21:46
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил клуб с победой в Олимп-Суперкубке России. Петебуржцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одолели «Локомотив» (2:1).
«Семак — номер один», — написал Виллаш-Боаш в комментариях к посту «Зенита» в Instagram.
«Спасибо, Андре!» — поблагодарили португальца сине-бело-голубые.
Спасибо, Андре! pic.twitter.com/JaIiNIEHeY— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 7, 2020
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020
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