Семак: «Анализ «Спартака» мы пока еще не делали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой», а также рассказал о подготовке к Олимп — Суперкубку России против «Спартака».

«От матча с «Црвеной Звездой» ждем интенсивного, быстрого футбола. По поводу состава и тактического рисунка еще подумаем. Нам сейчас более важно состояние нашей команды, это стоит в приоритете. Мы пока еще не смотрели «Црвену Звезду», посмотрим на них чуть попозже. Но акцент мы будем делать на наши взаимодействия.

По «Спартаку» ровно такая же ситуация. Анализ соперника мы пока еще не делали. Нам сначала нужно понять, какие игроки будут у нас готовы сыграть лучше других», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20:00 мск. Суперкубок России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» пройдет 9 июля в Петербурге.