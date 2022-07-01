Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 10:50

Семак: «Анализ «Спартака» мы пока еще не делали»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой», а также рассказал о подготовке к Олимп — Суперкубку России против «Спартака».

«От матча с «Црвеной Звездой» ждем интенсивного, быстрого футбола. По поводу состава и тактического рисунка еще подумаем. Нам сейчас более важно состояние нашей команды, это стоит в приоритете. Мы пока еще не смотрели «Црвену Звезду», посмотрим на них чуть попозже. Но акцент мы будем делать на наши взаимодействия.

По «Спартаку» ровно такая же ситуация. Анализ соперника мы пока еще не делали. Нам сначала нужно понять, какие игроки будут у нас готовы сыграть лучше других», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20:00 мск. Суперкубок России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» пройдет 9 июля в Петербурге.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
2
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
История секретной любви. Как отношения дочери Тутберидзе и сына актера Смолкина закончились тайным браком в 19 лет
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Источник: На этой неделе «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут переговоры по Эраковичу
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к сезону
Семак рассказал, какую роль Кассьерра будет играть в «Зените»
Нападающий «Зенита» Сергеев о матче с «Црвеной Звездой»: «На поле братушек нет»
Кипелов не сможет выступить на Суперкубке России из-за концерта в другом городе
«Если я увижу очевидную несправедливость, то не буду молчать». Гильермо Абаскаль — о новой должности, российском судействе и Суперкубке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кипелов не сможет выступить на Суперкубке России из-за концерта в другом городе
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости