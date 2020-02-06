Саранск претендует на проведение Суперкубка России

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Мордовия подало заявку в РФС на проведение матча за Олимп-Суперкубок России 2020 года. Если заявка будет одобрена, матч пройдет в Саранске на «Мордовия-Арене».

— Руководством Республики Мордовия направлена официальная заявка в Российский футбольный союз на проведение в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» финального матча розыгрыша Олимп — Кубка России по футболу сезона-2019/20, а также матча за Суперкубок России по футболу и одного из матчей молодежной сборной России по футболу, — сказал первый заместитель регионального министра Вячеслав Учайкин. Его слова приводит ТАСС. — Надеемся, что заявка Республики Мордовия будет рассмотрена положительно.

Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве. Дважды матч проводился в Краснодаре, по разу — в Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.