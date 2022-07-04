РЖД запустит дополнительный поезд из Москвы в Санкт-Петербург к матчу за Суперкубок

РЖД запустит дополнительный поезд к матчу за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Поезд будет курсировать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Первый рейс с Ленинградского вокзала Москвы 8 июля в 22:20 и прибудет на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга на следующие сутки в 05:49 утра.

Второй — с Московского вокзала сразу после матча — в 01:58 (ночь с 9 на 10 июля) и прибудет на Ленинградский вокзал Москвы утром в 10:16. Этот же поезд совершит рейс в ночь с 10 на 11 июля. Отправление с Московского вокзала Санкт-Петербурга 11 июля в 01:05, прибытие в Москву в 10:16.

Матч за Суперкубок пройдет в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.