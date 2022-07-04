Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 16:59

РЖД запустит дополнительный поезд из Москвы в Санкт-Петербург к матчу за Суперкубок

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

РЖД запустит дополнительный поезд к матчу за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Поезд будет курсировать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Первый рейс с Ленинградского вокзала Москвы 8 июля в 22:20 и прибудет на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга на следующие сутки в 05:49 утра.

Второй — с Московского вокзала сразу после матча — в 01:58 (ночь с 9 на 10 июля) и прибудет на Ленинградский вокзал Москвы утром в 10:16. Этот же поезд совершит рейс в ночь с 10 на 11 июля. Отправление с Московского вокзала Санкт-Петербурга 11 июля в 01:05, прибытие в Москву в 10:16.

Матч за Суперкубок пройдет в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216238
Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
«Мозгобол» LIVE — в 17.45. Разыгрываем билеты на Суперкубок «Зенит» — «Спартак»!
Мостовой: «Зенит» по последним спаррингам выглядит неплохо, назову его фаворитом в матче со «Спартаком»
Владимир Москалев — главный судья Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
Сутормин — о возможном бойкоте матча за Суперкубок со «Спартаком»: «Изначально думал, что матч состоится»
Сутормин — о Суперкубке: «Если в следующем году он будет в Москве — мы поедем и сыграем»
«Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов рассказал, что участники ретро-матча «Зенит» — «Спартак» находятся не в оптимальной физической форме

«Мозгобол» LIVE — в 17.45. Разыгрываем билеты на Суперкубок «Зенит» — «Спартак»!
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости