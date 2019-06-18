РПЛ подтвердила время и место матча за Олимп-Суперкубок России

Матч за Олимп-Суперкубок России состоится на стадионе "Динамо" 6 июля, сообщает официальный сайт РПЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
В матче за Суперкубок примут участие чемпион России "Зенит" и обладатель Олимп-Кубка России "Локомотив".
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» за ОЛИМП-Суперкубок России состоится 6 июля в 19:00 на «ВТБ-Арене» 🏆— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 18 июня 2019 г.
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Суперкубок России по футболу разыгрывается с 2003 года. Семь раз его выигрывал ЦСКА (включая последний розыгрыш), четыре - "Зенит", по два - "Локомотив" и "Рубин", один - "Спартак".
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