РПЛ подтвердила время и место матча за Олимп-Суперкубок России

Матч за Олимп-Суперкубок России состоится на стадионе "Динамо" 6 июля, сообщает официальный сайт РПЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В матче за Суперкубок примут участие чемпион России "Зенит" и обладатель Олимп-Кубка России "Локомотив".

Суперкубок России по футболу разыгрывается с 2003 года. Семь раз его выигрывал ЦСКА (включая последний розыгрыш), четыре - "Зенит", по два - "Локомотив" и "Рубин", один - "Спартак".