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Ротенберг: «Зенит» показал очень красивый футбол — в лучших традициях самых зрелищных команд Евро-2024»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с завоеванием OLIMPBET Суперкубка России. 

13 июля сине-бело-голубые со счетом 4:2 обыграли «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграли турнир. 

 
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«От всей души поздравляю всех футболистов, тренеров, руководителей и болельщиков сине-бело-голубых с уникальным достижением! Cине-бело-голубые показали смелый и очень красивый футбол — в лучших традициях самых зрелищных команд Евро-2024. Уверен, эта победа даст отличный настрой на весь грядущий сезон — сезон столетия Зенита. Желаю нашим футбольным землякам продолжать чемпионский путь и всегда радовать болельщиком яркой и результативной игрой!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Для петербуржцев этот трофей стал 30-й в истории клуба. На счету сине-бело-голубых 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

 

 

Футбол
ФК Зенит
Роман Ротенберг
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