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Спиридонов — о «Спартаке»: «Поезжайте и выигрывайте всем на зло Суперкубок в Питере»

Спиридонов прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение красно-белых не бойкотировать матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«А что бойкотировать? Ну назначили матч в Питере, что вы сразу заведомо проигрываете. Поезжайте и выигрывайте всем на зло Суперкубок в Питере. Конечно, было бы оптимально, если бы играли на нейтральном поле или из двух матчей — дома и на выезде. То, что в итоге сделали, — плохой поступок РФС. Ну сделали и сделали, мы все прекрасно понимаем, что будут игры по их правилам, пока весь РФС не поменяется», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее, 22 июня, красно-белые заявили, что не станут бойкотировать матч за Суперкубок.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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