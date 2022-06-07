Широков назвал адекватным решение провести матч за Суперкубок на «Газпром Арене»

Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, где лучше проводить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Честно ли это по отношению к «Спартаку»? Сложно сказать. Такое нужно было оглашать заранее, тогда вопросов было бы гораздо меньше. Сейчас, наверное, будет искаться максимально большая арена, чтобы вместить много зрителей, памятуя о финале Кубка России. «Зенит» против «Спартака» — большая вывеска, будет такой же ажиотаж, как и на финале в «Лужниках». Решение провести матч на «Газпром Арене» можно назвать адекватным, учитывая то, сколько может вместить этот стадион. Все остальные арены вмещают в два раза меньше», — сказал Широков «СЭ».

Ранее стало известно, что встреча чемпиона страны «Зенита» с обладателем Кубка «Спартаком» с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.