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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Суперкубок России

«Родина» пригласит Александра Филимонова на матч со «Спартаком»

17:33

«Родина» планирует пригласить бывшего тренера вратарей команды Александра Филимонова на матч группового турнира Кубка России против «Спартака». Специалист покинул тренерский штаб команды в начале сентября. В качестве футболиста он защищал цвета «Спартака» с 1996 по 2001 год и выиграл шесть чемпионатов России подряд.

— Возможно, обратимся за консультацией к Александру Филимонову, — цитирует «РИА Новости» гендиректора «Родины» Константина Архипова. — Обязательно пригласим его на стадион. У нас в команде много бывших спартаковцев: тренеры Максим Калиниченко, Александр Павленко, Александр Лактионов, в составе есть выпускники академии «красно-белых. Для них этот матч будет особенным.

Планируется, что игра пройдет на «Открытие Арене» 16 сентября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200907/filimonov-1576889500.html

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