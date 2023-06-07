РФС объявил место и дату проведения OLIMPBET Суперкубка России
Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани, сообщается на официальном сайте РФС.
Игра состоится на «Ак Барс Арене».
В матче встретятся «Зенит», ставший чемпионом России, и команда, которая завоюет FONBET Кубок России, в финале которого сыграют «Краснодар» и ЦСКА.
Действующим обладателем Суперкубка является «Зенит» — в прошлом году петербуржцы разгромили в матче за трофей «Спартак» (4:0).
Источник: https://www.rfs.ru/news/218262
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15 июл 2022 20:59
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