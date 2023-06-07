РФС объявил место и дату проведения OLIMPBET Суперкубка России

Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани, сообщается на официальном сайте РФС.

Игра состоится на «Ак Барс Арене».

В матче встретятся «Зенит», ставший чемпионом России, и команда, которая завоюет FONBET Кубок России, в финале которого сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Действующим обладателем Суперкубка является «Зенит» — в прошлом году петербуржцы разгромили в матче за трофей «Спартак» (4:0).