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Самый дешевый билет на матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар» стоит 500 рублей

РФС начал продажу на матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар»
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Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» (чемпион и обладатель Кубка страны) — «Краснодар» (второе место в РПЛ). Игра пройдет в Волгограде 13 июля, начало — в 20:30. Стоимость билетов — от 500 рублей до 6 тысяч рублей.

Билеты доступны только на сайте официального билетного партнера союза. В случае их покупки на других площадках или «с рук» РФС не может гарантировать подлинность билетов, а равно и возможность посещения матча.

Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников, без занятия индивидуального зрительского места — отдельный билет не нужен. Карта болельщика для посещения матча не требуется.

«Волгоград Арена» — стадион чемпионата мира 2018 года. Он расположен на берегу Волги, у подножия Мамаева кургана. Арена вмещает 45 тысяч зрителей.

Источник: РФС
ФК Зенит
ФК Краснодар
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