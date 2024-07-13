Жест Глушенкова после дебютного гола за «Зенит»: фото и видео

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забил дебютный гол в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара».

24-летний россиянин после гола эмоционально отреагировал на дебютный мяч, приложив руку к носу. Ранее Глушенков ответил хейтерам на его переход в петербургский клуб: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.