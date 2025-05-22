«РБ Спорт»: на проведение матча за Суперкубок России претендуют три города

Российский футбольный союз в качестве места проведения матча за OLIMPBET Суперкубок России рассматривает стадионы в трех городах, сообщает «РБ Спорт».

Среди вариантов — Москва и Нижний Новгород, а в начальной стадии обсуждения рассматривался Саранск.

В 2024 году матч за Суперкубок России проходил 13 июля в Волгограде: тогда «Зенит» победил «Краснодар» со счетом 4:2.