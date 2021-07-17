Радимов раскритиковал форму Жемалетдинова: «Поправился прилично»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов скептически оценил форму, в которой находится полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Игрок вышел в основном составе «Локо» в матче за Олимп — Суперкубок России против «Зенита».

«Мне кажется или это форма такая... Жемалетдинов поправился прилично?» — написал Радимов в Twitter.

«Черное вообще-то стройнит», — отметил в комментарии бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

«Семак не готовых Ловрена и Дзюбу оставил в запасе — это честно! А «Локо» выпустил Жемалетдинова (игрок сборной)! С лишкой кг?» — продолжил стоять на своем Радимов.

Жемалетдинов в составе сборной России принимал участие в Евро-2020.