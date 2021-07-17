Радимов раскритиковал форму Жемалетдинова: «Поправился прилично»
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов скептически оценил форму, в которой находится полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Игрок вышел в основном составе «Локо» в матче за Олимп — Суперкубок России против «Зенита».
«Мне кажется или это форма такая... Жемалетдинов поправился прилично?» — написал Радимов в Twitter.
«Черное вообще-то стройнит», — отметил в комментарии бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.
«Семак не готовых Ловрена и Дзюбу оставил в запасе — это честно! А «Локо» выпустил Жемалетдинова (игрок сборной)! С лишкой кг?» — продолжил стоять на своем Радимов.
Жемалетдинов в составе сборной России принимал участие в Евро-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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