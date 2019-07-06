Радимов не видит причин, по которым "Зенит" может отдать трофей "Локомотиву"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов высоко оценивает шансы питерской команды в матче за Олимп-Суперкубок России против "Локомотива".

- Не вижу причин, по которым "Зенит" отдаст трофей сопернику, - цитирует RT Радимова. - Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и "Локомотиву". Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых лучшие игроки страны, которые без сомнения сохранили свои чемпионские кондиции.

"Зенит" - "Локомотив": онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)