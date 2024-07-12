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Сегодня, 19:32

Радченко предположил, что в матче за Суперкубок за «Зенит» сыграет «старая гвардия»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер клубной академии Дмитрий Радченко поделился мыслями в преддверии матча за Суперкубок России, в котором петербуржцы встретятся с «Краснодаром».

«Суперкубок — это официальный титул, который пойдет в копилку клуба, который его выиграет. Так что игра будет серьезная, и команды наверняка выйдут в оптимальных составах. Не думаю, что Семак и его тренерский штаб рискнет сразу бросить в бой ребят, которые пришли в команду совсем недавно. Полагаю, что против «Краснодара» будет играть «старая гвардия», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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