Дюков: «Давайте относиться к тому, что попало в соцсети по бойкоту Суперкубка как к прогреву»

Президент РФС Александр Дюков высказался о решении «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

— Давайте относиться к тому, что попало в соцсети по бойкоту как прогреву. На заседании бюро исполкома я уже сказал, что не верю в этот бойкот. Это возможность сыграть на современной арене, второй по вместимости. Мы ожидаем, что посещаемость будет значительно больше чем, если бы этот матч проводился в каком-то другом городе, кроме Москве.

За Санкт-Петербургом есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий. У Санкт-Петербурга есть наследие финала Лиги чемпионов, которого там не состоялось. Казань и Нижний Новгород — достойные кандидаты для проведения Суперкубка, но Санкт-Петербург наиболее достоин по критериям.

Никто не обсуждал принцип нейтральности до июня 2022 года. Безусловно, его надо учитывать, но принцип нейтральности мы больше воспринимаем в аспекте равной поддержки со стороны болельщиков. И болельщики «Спартака», и болельщики «Зенита» получают одинаковую квоту. 30 процентов билетов от вместимости стадиона, вполне, возможно, что они получат еще по 10 процентов, если выкупят изначально данную им квоту.

Не надо ехать в кассы Санкт-Петербурга, эти билеты можно купить по интернету. Мы исходим из того, что будет одинаковое количество болельщиков. Болельщиков «Спартака» будет больше в Санкт-Петербурге, чем их могло бы быть в Казани или Нижнем Новгороде, — сказал Дюков.

Также Дюков отреагировал на информацию о том, что РФС принял решение в пользу Санкт-Петербурга, так как «Спартак» оказывал давление.

— Правильней будет задать этот вопрос членам бюро исполкома. Можете обратиться к ним. Не было никаких официальных обращений, никаких заявлений, звонков и писем. Был информационный фон, который, возможно, повлиял, но не был определявшим фактором. Важным критерием является посещаемость, максимизация доходов. Если говорить о Санкт-Петербурге, организационно с большим количеством мест в ложах, с большей заполняемостью, безусловно, способен создать больше этой выручки. Также важным аспектом является качественная медиакартинка, что также важно для наших спонсоров, — добавил он.

Помимо этого Дюков рассказал, был ли пересмотрен по определению места проведения матча за Суперкубок России.

— Мы не можем в приказном порядке дать команду тому или иному стадиону принять матч за Суперкубок. Кончено, можно объявить о некоей официальной процедуре, как это делает УЕФА при определении финала Лиги чемпионов. Но вы же понимаете, пока матчи финала Кубка России или Суперкубка — это не финал Лиги чемпионов, нет такого внимания и спроса. Последние 19 лет мы действовали по ситуации. Может, принимать решение заблаговременно правильно, но ведь это решение и в том числе клубов. Вопрос только — достигнем ли мы задач максимальной посещаемости и максимального дохода. Чем позже мы принимаем решение, тем более оптимально оно будет с точки зрения данных задач, — добавил Дюков.

9 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.