Шишкарев считает, что матч за Суперкубок России по футболу нужно проводить на нейтральном поле

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру поделился мнением о проведении матча за Суперкубок России по футболу в Санкт-Петербурге.

Матч пройдет между «Зенитом» и «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

— В вашем любимом футбольном «Спартаке» и вокруг него все, как обычно, бурлит. Приход вместо победителя Кубка России Ваноли 33-летнего испанца Абаскаля, скандал вокруг Суперкубка. Как вы все это воспринимаете?

— Абсолютно солидарен с идеей, что Суперкубок уместно было бы проводить на нейтральном поле или заранее объявить о месте проведения, чтобы избежать кривотолков. Это вполне можно было сделать. Стадионов хороших в стране много построили. На юге России отличная инфраструктура, огромное количество отдыхающих, можно было, например, в Сочи сыграть. Поэтому здесь определенная дискриминация существует.

Судьба «Спартака» меня крайне волнует. Бесконечная смена тренеров, менеджеров. Не хочу лезть во внутреннюю кухню, но понятно, что многое зависит от руководства. Это все-таки народная команда, в этом году ей 100 лет. Кстати, достойного празднования, достойного внимания к заслугам великих спартаковцев мы так и не получили.

Назначение Абаскаля более чем странное, на мой взгляд. Аршавин сказал в эфире: «Что тут комментировать? Я его даже не знаю!» То же самое могу сказать и я.

Мне кажется, что «Спартак» заслуживает другой участи. Прежде всего солидного, серьезного отношения, трепетного и бережного отношения как к национальному достоянию. «Спартак» — это гордость, это история советского и российского футбола. Это величайшие достижения, это всенародные любимцы. Федор Черенков, Игорь Нетто, Никита Симонян и другие.

Душа моя болит, везде у меня майки развешаны, значки, фигурки Федора Черенкова, ваша книга о нем из серии «Жизнь замечательных людей». Меня очень волнует то, что происходит в клубе. Самое печальное, на чем я себя ловлю, что мне порой неинтересно включать телевизор и смотреть «Спартак». Это самое тяжелое чувство. Как будто вы любили какого-то писателя или фильм тысячу раз пересматривали, он вас вдохновлял, поднимал на серьезные дела, мотивировал… А получается так: «Спартак» играет. Поедешь?» — «Да нет, не поеду».

Полное интервью президента Федерации гандбола России здесь