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Сегодня, 21:01

Пресс-служба «Сочи» иронично прокомментировала нереализованный момент Промеса в матче за Суперкубок

Алексей Еремин
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Пресс-служба «Сочи» иронично прокомментировала нереализованный момент полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Промес мог сокращать отставание, но все силы оставил на написание трека с Егором Шипом и Сашей ST... Делаем вдох и понимаем, что в этом матче уже мало что изменится», — говорится в Telegram-канале «Сочи».

В матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Спартак» (4:0).

Источник: https://t.me/Sochipfc

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Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Квинси Промес
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
5
1
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