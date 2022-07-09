Пресс-служба «Сочи» иронично прокомментировала нереализованный момент Промеса в матче за Суперкубок
Пресс-служба «Сочи» иронично прокомментировала нереализованный момент полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче за Суперкубок России против «Зенита».
«Промес мог сокращать отставание, но все силы оставил на написание трека с Егором Шипом и Сашей ST... Делаем вдох и понимаем, что в этом матче уже мало что изменится», — говорится в Telegram-канале «Сочи».
В матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Спартак» (4:0).
Источник: https://t.me/Sochipfc
Новости