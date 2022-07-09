Пресс-служба «Сочи» иронично прокомментировала нереализованный момент Промеса в матче за Суперкубок

Пресс-служба «Сочи» иронично прокомментировала нереализованный момент полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Промес мог сокращать отставание, но все силы оставил на написание трека с Егором Шипом и Сашей ST... Делаем вдох и понимаем, что в этом матче уже мало что изменится», — говорится в Telegram-канале «Сочи».