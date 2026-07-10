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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 11:10

Маркиньос — о Суперкубке: «Сделаем все возможное, чтобы обыграть «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

«У меня наилучшие ожидания от предстоящего сезона, потому что мы закончили прошлый на позитивной ноте и выиграли важный кубок. Сейчас мы много работаем и сделаем все возможное, чтобы обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок», — сказал Маркиньос «СЭ».

Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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