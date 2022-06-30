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Сегодня, 12:44

Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

— По тому, как шел прошлый чемпионат и как выглядит «Зенит» сейчас, вам не кажется, что он непобедим и что перед матчем за Суперкубок шансов нет?

Не сказал бы так, это отдельный матч, не чемпионат. Если думать по всему чемпионату, то еще можно поспорить. А один матч отдельный может выиграть любая команда.

— В чем слабость «Зенита»?

Девятого числа посмотрим.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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