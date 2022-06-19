Почетный президент ОКР Жуков считает, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что московский клуб не будет бойкотировать матч за Суперкубок России.

—Не думаю, что «Спартак» будет бойкотировать матч.

—Вы в этом уверены?

—Не знаю, я так думаю.

—Как вам вся эта ситуация, что команда решила отправить письмо?

—Хотелось им сыграть на нейтральном поле, это нормально. Кончено, я понимаю эту логику.

—В чем такая принципиальная важность заключается для «Спартака», что они хотят играть на нейтральном поле?

—Для болельщиков это важно. Это всегда важно. Обычно просто заранее выбирается место проведения. Нет, на месте «Спартака» я бы так не настаивал. Надо играть.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом».

Матч за Суперкубок России-2022 по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».