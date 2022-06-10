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Писарев: «Спартаку» надо ехать в Петербург и там обыгрывать «Зенит»

Писарев посоветовал «Спартаку» не бойкотировать матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Иван Шитик
Корреспондент
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Помощник главного тренера сборной России и бывший игрок «Спартака» Николай Писарев заявил, что московский клуб должен ехать в Санкт-Петербург и победить местный «Зенит» в матче за Суперкубок России.

«Если выбрали, играйте в Петербурге, тот же «Зенит» приезжал в Москву, играли же, — сказал Писарев ТАСС. — За Суперкубок же играли в Москве? «Спартаку» надо ехать в Петербург и там обыгрывать «Зенит», надо быть сильными. «Спартак» полюбили за то, что они всегда были против сильных, за справедливость, если они считают, что это несправедливо, надо ехать и обыгрывать, тогда тебя еще больше любить будут».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матча за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Источник: https://tass.ru/sport/14882591
Николай Писарев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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