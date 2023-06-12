Петржела уверен, что в следующем сезоне «Зенит» сделает требл

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча между сине-бело-голубыми и ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

«ЦСКА — не грозный соперник для «Зенита» в матче за Суперкубок. Сине-бело-голубые на данный момент в несколько раз сильнее всех остальных российских клубов. Команде Семака нужен новый вызов — выиграть все три трофея за сезон. Думаю, «Зенит» в следующем сезоне оформит российский требл — выиграет Суперкубок, РПЛ и Кубок России. Им это по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Матч «Зенит» — ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперкубка России пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Зенит» в сезоне-2022/23 стал победителем РПЛ. Армейцы выиграли FONBET Кубок России, одержав в суперфинале турнира победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5).